Премьер-министр Финляндии защищает звонок финского и норвежского лидеров Путину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо прокомментировал совместный звонок президента Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре правителю России Владимиру Путину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Орпо спросили, считает ли он положительным тот факт, что Финляндия участвует в налаживании диалога с Россией.

"Это продолжение процесса в Осло, и в данном случае мы специально начинаем диалог в поддержку Украины. Это хорошо", – сказал Орпо.

Орпо спросили, консультировался ли президент с правительством по поводу планируемого звонка Путину.

"Правительство было проинформировано об этом", – ответил Орпо и добавил, что ему подтвердили, что звонок будет организован "в ближайшее время".

До сих пор прямые контакты с Путиным поддерживали только Соединенные Штаты, а теперь к ним присоединились также Норвегия и Финляндия.

Орпо отметил, что целью телефонного разговора было не проведение переговоров, а подготовка почвы для будущих переговоров.

"Сам факт того, что мы пытаемся достичь мира и начать мирный процесс, имеет большое значение. Я хотел бы подчеркнуть, что речь шла не о двусторонних отношениях между Финляндией и Россией, а о работе, которая проводится в поддержку Украины с целью прекращения войны и установления мира в Украине", – подчеркнул он.

Как известно, в этот день президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к такой инициативе лидеров Финляндии и Норвегии.