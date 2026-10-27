Прем’єр Норвегії відреагував на критику від Данії через розмову з Путіним

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре захистив рішення провести телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним на тлі критики з боку глави данського уряду Метте Фредеріксен.

Слова Стьоре цитує NRK, передає "Європейська правда".

Прем’єр Норвегії наголосив, що за чотири роки російського повномасштабного вторгнення в Україну Європа так і не сформувала спільного підходу до переговорів з Росією. Водночас він визнав, що разом з фінським президентом Александром Стуббом говорив з Путіним не від імені всіх європейців, а від імені своїх країн.

Так він відповів на зауваження данської прем’єрки, яка заявила, що розмова з Путіним не була узгоджена із союзниками.

"Я з цим не згоден. За останні чотири роки ЄС так і не мав спільного послання чи спільного підходу… Ми не говоримо від імені нікого, крім нас самих, але це питання було досить ретельно обговорено, і всі наші союзники були проінформовані заздалегідь", – заявив Стьоре.

За його словами, телефонна розмова з очільником Кремля тривала півтори години.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.