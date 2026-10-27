Премьер Норвегии отреагировал на критику Дании из-за разговора с Путиным

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре защитил решение провести телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным на фоне критики от главы датского правительства Метте Фредериксен.

Заявление Стёре цитирует NRK, передает "Европейская правда".

Премьер-министр Норвегии подчеркнул, что за четыре года полномасштабного вторжения России в Украину Европа так и не сформировала единого подхода к переговорам с Россией. В то же время он признал, что вместе с финским президентом Александром Стуббом разговаривал с Путиным не от имени всех европейцев, а от имени своих стран.

Так он ответил на замечание датского премьера, которая заявила, что разговор с Путиным не был согласован с союзниками.

"Я с этим не согласен. За последние четыре года у ЕС так и не было единого послания или единого подхода… Мы не говорим от имени никого, кроме нас самих, но этот вопрос достаточно тщательно обсуждался, и все наши союзники были проинформированы заранее", – заявил Стёре.

По его словам, телефонный разговор с главой Кремля длился полтора часа.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.