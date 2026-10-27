Туск про розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з Путіним: враження помірно оптимістичні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів, що отримав від лідерів Фінляндії та Норвегії інформацію про телефонну розмову з правителем РФ Владіміром Путіним та порадив їм зберігати пильність під час контактів з російською стороною.

Про це Туск сказав перед засіданням уряду, повідомляє Onet, пише "Європейська правда".

Після контактів з прем’єром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре та фінським президентом Александром Стуббом Туск заявив, що лідери були "стримано оптимістичними" щодо подальших мирних переговорів.

"Я отримав повідомлення від прем’єр-міністра Норвегії. Він підтвердив, що все, про що ми домовлялися раніше, буде представлено на дуже локальному рівні. Президент Фінляндії передав мені детальну інформацію одразу після розмови з президентом Путіним. Враження, яке склалося у європейської сторони, було дуже стримано оптимістичним щодо можливості конструктивних переговорів в Абу-Дабі", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

Туск додав, що у розмові з лідерами Норвегії та Фінляндії порадив їм з обережністю ставитися до контактів з Москвою.

"Ми дуже обережні. Я поінформував обох політиків, що в таких контактах необхідна абсолютна пильність, що порядок денний Росії досить чітко визначений. Для нас важливо, щоб ці переговори набували більш конкретних обрисів", – сказав він.

Глава польського уряду наголосив, що європейська позиція щодо завершення російської війни проти України залишається незмінною.

"Побачимо після 4 листопада, якщо відбудеться перший раунд переговорів, чи наблизився мир. Я ухвалив рішення підтримувати всі зусилля саме так, як ми це обговорили з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Повна підтримка України – тут нічого не змінюється. Європейська позиція, дуже чітка, що стосується також гарантій для України. І очевидна заява про те, що Європа не зацікавлена в ескалації напруженості", – зазначив прем’єр Польщі.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до такої ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії.