Туск о беседе лидеров Финляндии и Норвегии с Путиным: впечатления умеренно оптимистичные

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал, что получил от лидеров Финляндии и Норвегии информацию о телефонном разговоре с правителем РФ Владимиром Путиным и посоветовал им сохранять бдительность при контактах с российской стороной.

Об этом Туск заявил перед заседанием правительства, сообщает Onet, пишет "Европейская правда".

После контактов с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёре и финским президентом Александром Стуббом Туск заявил, что лидеры были "сдержанно оптимистичны" в отношении дальнейших мирных переговоров.

"Я получил сообщение от премьер-министра Норвегии. Он подтвердил, что всё, о чём мы договаривались ранее, будет представлено на очень локальном уровне. Президент Финляндии передал мне подробную информацию сразу после разговора с президентом Путиным. Впечатление, сложившееся у европейской стороны, было весьма сдержанно оптимистичным в отношении возможности конструктивных переговоров в Абу-Даби", – сказал премьер-министр Польши.

Туск добавил, что в разговоре с лидерами Норвегии и Финляндии посоветовал им с осторожностью относиться к контактам с Москвой.

"Мы очень осторожны. Я сообщил обоим политикам, что в таких контактах необходима абсолютная бдительность, что повестка дня России достаточно четко определена. Для нас важно, чтобы эти переговоры приобретали более конкретные очертания", – сказал он.

Глава польского правительства подчеркнул, что европейская позиция относительно прекращения российской войны против Украины остается неизменной.

"Посмотрим после 4 ноября, если состоится первый раунд переговоров, приблизился ли мир. Я принял решение поддерживать все усилия именно так, как мы это обсудили с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии. Полная поддержка Украины – здесь ничего не меняется. Европейская позиция очень четкая, что касается также гарантий для Украины. И очевидно заявление о том, что Европа не заинтересована в эскалации напряженности", – отметил премьер Польши.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к такой инициативе лидеров Финляндии и Норвегии.