В Италии сообщили о хакерской атаке на парламент, пострадала электронная почта Мелони

Хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, что затронуло почтовые ящики многих парламентариев и электронную почту премьер-министра Джорджи Мелони.

Об этом сообщает ANSA, передает "Европейская правда".

Как отмечается, атака на IT-системы нижней палаты итальянского парламента, произошедшая в последние дни, охватила всю систему, однако технические специалисты держат ситуацию под контролем.

Источники в офисе премьер-министра сообщили, что хакеры атаковали и электронный почтовый ящик Мелони, однако речь идет не о той почте, которую она использует для правительственной переписки.

"Этот вопрос не носит характера чрезвычайной ситуации – и он возникает ежедневно", – подчеркнули источники в Палате депутатов Италии.

Те же источники уточняют, что "были приняты все меры защиты, в том числе в сотрудничестве с Агентством национальной кибербезопасности (ACN)". Эти меры могут предусматривать временное отключение некоторых функций информационных систем, согласно устоявшейся практике. Кроме того, выяснилось, что в течение последних нескольких дней участились аналогичные попытки атак и давления на информационные системы других национальных, европейских и международных институтов.

Недавно правительства, городские администрации и другие учреждения в странах Европы в профилактических целях отключили свои веб-сайты после того, как разработчики языка программирования PHP сообщили, что обнаружили две критические уязвимости.

Также сообщалось, что ультраправая партия "Альтернатива для Германии" подтвердила, что в прошлом месяце стала мишенью хакерской атаки, которая привела к утечке 421 тысячи электронных писем из её почтовых аккаунтов.

В октябре масштабная кибератака привела к сбою в работе систем охлаждения в магазинах нескольких крупных французских сетей розничной торговли продуктами питания.