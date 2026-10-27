Польща очікує на гарні новини у справі створення центру обслуговування ракет до Patriot

Польща очікує, що ще у вівторок буде оголошено про створення на території країни сервісного центру для ракет-перехоплювачів Patriot.

Про це у вівторок перед засіданням уряду повідомив прем’єр-міністр Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Прем’єр-міністр зазначив, що Польща змагалася за розміщення на своїй території сервісного центру для ракет Patriot із "декількома амбітними конкурентами, зокрема з Німеччиною".

"Багато-багато чого вказує на те (…), що приблизно після завершення засідання уряду до нас надійде хороша новина про те, що саме Польща була обрана партнером у цьому надзвичайно важливому з точки зору оборони проєкті", – сказав у вівторок Туск.

Польща має бути обрана місцем розташування європейського сервісного центру перехоплювальних ракет PAC-3 для систем Patriot, що виробляються компанією Lockheed Martin. Центр відповідатиме за технічне обслуговування, огляди та підтримання боєготовності ракет, що використовуються країнами НАТО, а не за їхнє виробництво.

Проєкт розробляють США, Польща, Німеччина, Нідерланди та Швеція. Угоду про вивчення можливостей його створення було підписано в липні під час саміту НАТО в Анкарі. За місце розташування центру змагалися насамперед Польща та Німеччина.

Для Варшави ця інвестиція має стратегічне значення, оскільки система Patriot є одним зі стовпів програми протиповітряної оборони "Вісла". Наразі Польща придбала вісім батарей Patriot та ракети PAC-3 MSE. Національний центр міг би скоротити час обслуговування ракет, посилити безпеку поставок та забезпечити польській промисловості компетенції в галузі їхнього технічного обслуговування.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

Перед цим український президент наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.

В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.