Польша ожидает хороших новостей о создании центра обслуживания ракет для Patriot

Польша ожидает, что уже во вторник будет объявлено о создании на территории страны сервисного центра для ракет-перехватчиков Patriot.

Об этом во вторник перед заседанием правительства сообщил премьер-министр Дональд Туск, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Премьер отметил, что Польша соревновалась за размещение на своей территории сервисного центра для ракет Patriot с "несколькими амбициозными конкурентами, в частности с Германией".

"Многое указывает на то (…), что примерно после завершения заседания правительства к нам поступит хорошая новость о том, что именно Польша была выбрана партнером в этом чрезвычайно важном с точки зрения обороны проекте", – сказал во вторник Туск.

Польша должна быть выбрана в качестве места расположения европейского сервисного центра ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot, производимых компанией Lockheed Martin. Центр будет отвечать за техническое обслуживание, осмотры и поддержание боеготовности ракет, используемых странами НАТО, а не за их производство.

Проект разрабатывают США, Польша, Германия, Нидерланды и Швеция. Соглашение об изучении возможностей его создания было подписано в июле во время саммита НАТО в Анкаре. За место расположения центра боролись прежде всего Польша и Германия.

Для Варшавы эта инвестиция имеет стратегическое значение, поскольку система Patriot – один из столпов программы противовоздушной обороны "Висла". На данный момент Польша приобрела восемь батарей Patriot и ракеты PAC-3 MSE. Национальный центр мог бы сократить время обслуживания ракет, усилить безопасность поставок и обеспечить польской промышленности компетенции в области их технического обслуживания.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

До этого украинский президент подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot.

В интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot.