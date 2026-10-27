ЗМІ: ЄС ще не дійшов згоди щодо асоційованого членства Канади за два дні до саміту з нею

У вівторок в ЄС зберігався розкол щодо того, чи надавати Канаді статус "асоційованого члена": лише за 48 годин до саміту між обома сторонами в Монреалі кілька країн відмовилися підписати заяву, що містила цю фразу.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico.

Оскільки столиці країн ЄС не змогли дійти згоди щодо формулювання заяви під час переговорів між послами в понеділок, у вівторок вони застосували так звану процедуру мовчання. Це означало, що новий текст буде прийнятий автоматично без офіційного засідання чи голосування, якщо до полудня жодна країна не висловить заперечень.

Однак Німеччина, яка очолює зусилля з повного вилучення терміна "асоційований член" із тексту, була серед щонайменше чотирьох країн, які порушили процедуру мовчання до закінчення цього терміну, повідомили двоє дипломатів ЄС, яким було надано анонімність.

Це означає, що це питання буде обговорюватися в середу на черговому засіданні послів ЄС, лише за день до початку саміту ЄС–Канада.

Цей розкол свідчить про те, наскільки ЄС залишається розділеним щодо ідеї "асоційованого членства", яку голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала прем’єр-міністру Канади Марку Карні під час своєї промови про стан справ у Союзі в Страсбурзі минулого місяця.

Чотири дипломати ЄС тоді повідомили виданню, що вона не консультувалася з європейськими столицями, перш ніж висунути цю ідею.

Фон дер Ляєн, голова Європейської ради Антоніу Кошта, головна дипломатка ЄС Кая Каллас та 10 членів Європейської комісії вирушать до Монреаля на саміт із Карні у четвер та п’ятницю з метою поглиблення зв’язків та співпраці в усіх сферах – від торгівлі та енергетики до освіти та Арктики.

Раніше повідомлялося, що Німеччина, Франція та щонайменше шість інших країн-членів ЄС виступили проти використання терміну "асоційоване членство" для позначення поглиблених зв’язків блоку з Канадою.

Очікується, що робота над шістьма пріоритетними напрямками співпраці розпочнеться після саміту у Монреалі, а прогрес буде проаналізовано через шість місяців. Після цього сторони проведуть підбиття підсумків через рік на наступному саміті ЄС–Канада, який відбудеться в Європі.

Відповідальний за відносини з Канадою у Європейському парламенті Тобіас Кремер вважає, що ЄС має перетворити свою пропозицію щодо асоційованого членства Канади на повноцінне партнерство, яке виходитиме далеко за межі торгівлі.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що Оттава зацікавлена у глибокому партнерстві з Європою після пропозиції від президентки Єврокомісії про асоційоване членство у ЄС для Канади.