Украина призвала страны E5 передать 10% своих запасов ракет-перехватчиков

Министр обороны Евгений Хмара призвал страны формата E5 – Германию, Великобританию, Францию, Польшу и Италию – рассмотреть возможность передачи Украине 10% своих запасов ракет-перехватчиков для систем Patriot и IRIS-T в обмен на будущие поставки, которых ожидает Киев.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает "Европейская правда".

Это предложение Хмара высказал во время беседы с представителями оборонных ведомств стран E5 в понедельник, 26 октября.

Как отмечается, Украина уже имеет контракты на будущие поставки ракет-перехватчиков и предлагает партнерам механизм обмена: передать часть ракет из имеющихся запасов сейчас в обмен на запланированные поставки, которые должны поступить позже.

Министр призвал рассмотреть возможность передачи Украине 10% имеющихся запасов соответствующих перехватчиков, в частности ракет для Patriot и IRIS-T, которые Украина закупает за счет кредита ЕС. Такое решение позволило бы оперативно усилить защиту украинских городов и стать примером для других партнеров.

Хмара отдельно подчеркнул острую необходимость в переносных зенитно-ракетных комплексах для противодействия реактивным беспилотникам. По его словам, Украина рассчитывает как на финансирование новых закупок, так и на передачу систем из имеющихся запасов партнеров.

На встрече также обсуждалось финансирование украинского производства беспилотников в следующем году.

"Мы предлагаем не просто увеличить закупки, а расширить совместное производство украинских дронов на территории других стран. Это позволит нарастить производство, обеспечить Украину необходимыми дронами. Кроме того, это усилит оборонные возможности и наших партнеров", – предложил министр обороны Украины.

В понедельник президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

В интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot.

Украинский президент также подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot.