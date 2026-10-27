Глава МЗС Естонії висловився про розмову лідерів Норвегії й Фінляндії з Путіним

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна розповів, що отримав від своїх колег із Фінляндії та Норвегії інформацію про телефонну розмову Александра Стубба і Йонаса Гара Стьоре з російським правителем Владіміром Путіним у вівторок, 27 жовтня.

Заяву естонського міністра наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Як вказав Тсахкна, для Естонії важливо, щоб під час кожного контакту з Росією "підкреслювалися єдність Європи, її рішучість підтримувати Україну та продовжувати чинити тиск на Росію".

"Також важливо чітко висловити позицію, згідно з якою Європа не веде переговорів щодо основоположних принципів своєї системи безпеки. До них належать принципи суверенітету та територіальної цілісності, розуміння того, що кордони не можна змінювати силою", – наголосив він.

За словами глави естонського МЗС, Україна прагне миру, і Естонія підтримує всі зусилля, які наближають його досягнення. Однак, додав він, наразі немає жодних ознак того, що Росія справді хоче вести переговори.

Тсахкна наголосив, що зараз Росії не вдається досягти успіхів на полі бою, вона також зазнає економічних труднощів, проте готова продовжувати загарбницьку війну, оскільки вірить, що може досягти своїх цілей.

Він переконаний: Росія відмовиться від цих цілей і серйозно приступить до мирних переговорів лише в тому разі, якщо тиск на неї буде посилено, санкції – жорсткіше застосовано, а обхід санкцій – припинено.

Як зазначив міністр, Путін вважає, що підтримка України з боку Заходу може ослабнути, саме тому зараз у нього зберігається бажання продовжувати війну.

"Путіну немає сенсу рухатися в бік миру, доки він сподівається, що одночасно можуть ослабнути і тиск на Росію, і підтримка України. Доки Путін вірить, що час працює на нього, він продовжуватиме війну", – підсумував глава МЗС Естонії.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.