Глава МИД Эстонии прокомментировал беседу лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна сообщил, что получил от своих коллег из Финляндии и Норвегии информацию о телефонном разговоре Александра Стубба и Йонаса Гара Стёре с российским правителем Владимиром Путиным во вторник, 27 октября.

Заявление эстонского министра приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Как указал Тсахкна, для Эстонии важно, чтобы при каждом контакте с Россией "подчеркивались единство Европы, её решимость поддерживать Украину и продолжать оказывать давление на Россию".

"Также важно четко выразить позицию, согласно которой Европа не ведет переговоров об основополагающих принципах своей системы безопасности. К ним относятся принципы суверенитета и территориальной целостности, понимание того, что границы нельзя изменять силой", – подчеркнул он.

По словам главы эстонского МИД, Украина стремится к миру, и Эстония поддерживает все усилия, приближающие его достижение. Однако, добавил он, пока нет никаких признаков того, что Россия действительно хочет вести переговоры.

Тсахкна подчеркнул, что сейчас России не удается добиться успехов на поле боя, она также испытывает экономические трудности, однако готова продолжать захватническую войну, поскольку верит, что может достичь своих целей.

Он убежден: Россия откажется от этих целей и серьезно приступит к мирным переговорам только в том случае, если давление на нее будет усилено, санкции – применены более жестко, а обход санкций – прекращен.

Как отметил министр, Путин считает, что поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, именно поэтому сейчас у него сохраняется желание продолжать войну.

"Путину нет смысла двигаться в сторону мира, пока он надеется, что одновременно могут ослабнуть и давление на Россию, и поддержка Украины. Пока Путин верит, что время работает на него, он будет продолжать войну", – подытожил глава МИД Эстонии.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.