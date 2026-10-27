Румунія викликала російського посла через причетність РФ до спроби підпалу заводу

Румунське Міністерство закордонних справ у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.

Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Дан Некулеску в мережі X, передає "Європейська правда".

Під час зустрічі МЗС висловило послу РФ рішучий протест проти диверсії на заводі у Брашові, наголосивши на відповідальності російської сторони, яка підтверджується доказами, зібраними в ході розслідування румунської розвідки.

Відомство наголосило на неприйнятності цих фактів та серйозності їхніх наслідків для національної безпеки та безпеки громадян. Там підкреслили, що інцидент є явним проявом гібридної війни та вписується в серію дедалі ширших і складніших дій, які здійснюються або підтримуються Росією проти багатьох європейських держав.

Водночас румунська сторона засудила систематичні напади РФ на торговельні судна в Чорному морі, які призвели до жертв, підкресливши, що вони є порушеннями міжнародного права та ставлять під загрозу безпеку й свободу судноплавства.

"Було наголошено, що ці напади глибоко впливають на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні", – йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ, передає Digi24.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. За даними ЗМІ, у спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії.

Нещодавно Дан вказав на збільшення кількості російських провокацій на території Європейського Союзу.