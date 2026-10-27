Румыния вызвала российского посла в связи с причастностью РФ к попытке поджога завода

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для дачи объяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Румынии Дан Некулеску в сети X, передает "Европейская правда".

В ходе встречи МИД выразило послу РФ решительный протест против диверсии на заводе в Брашове, подчеркнув ответственность российской стороны, которая подтверждается доказательствами, собранными в ходе расследования румынской разведки.

Ведомство подчеркнуло недопустимость этих фактов и серьезность их последствий для национальной безопасности и безопасности граждан. Там отметили, что инцидент является явным проявлением гибридной войны и вписывается в серию все более масштабных и сложных действий, которые осуществляются или поддерживаются Россией против многих европейских государств.

В то же время румынская сторона осудила систематические нападения РФ на торговые суда в Чёрном море, приведшие к жертвам, подчеркнув, что они являются нарушениями международного права и ставят под угрозу безопасность и свободу судоходства.

"Было отмечено, что эти нападения оказывают глубокое влияние на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел, передает Digi24.

Напомним, Служба разведки Румынии разоблачила диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. По данным СМИ, в попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Президент Румынии Никушор Дан осудил любую причастность Российской Федерации к актам диверсии на территории Румынии.

Недавно Дан отметил увеличение числа российских провокаций на территории Европейского Союза.