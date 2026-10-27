Премьер Молдовы призвал готовиться к новым кибератакам после взлома правительственных систем

Премьер-министр Молдовы Василе Тофан после утечки данных примерно 750 тысяч жителей из правительственных систем заявил о необходимости увеличить инвестиции в безопасность и быть готовыми к росту числа кибератак.

Заявление главы молдавского правительства приводит NewsMaker, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Тофан, некоторые государственные цифровые сервисы по-прежнему приостановлены и возобновят работу только после того, как власти убедятся в их безопасности.

В целом специалисты проверили около 82 сервисов, а выявленные проблемы устранили там, где это было возможно.

"Мы живем в эпоху, когда таких инцидентов становится и будет становиться все больше. Это реальность, которую мы не можем игнорировать. По мере роста вычислительных возможностей искусственного интеллекта уязвимости, которые люди не способны обнаружить, действительно могут выявлять алгоритмы ИИ. Поэтому киберзащита останется приоритетом. Это приоритет для всех стран ЕС", – подчеркнул Тофан.

Он также заверил, что защита персональных данных – это вопрос первостепенной важности для властей.

"И мы и впредь будем уделять особое внимание защите данных граждан и предотвращению подобных инцидентов в будущем. Для этого необходимо инвестировать в нашу безопасность, в частности в кибербезопасность", – добавил премьер Молдовы.

Сообщалось, что хакеры похитили из правительственных систем данные примерно 750 тысяч жителей Молдовы.

Недавно правительства, городские администрации и другие учреждения в странах Европы в профилактических целях отключили свои веб-сайты после того, как разработчики языка программирования PHP сообщили, что обнаружили две критические уязвимости.

Также сообщалось, что хакеры атаковали информационные системы Палаты депутатов Италии, затронув почтовые ящики многих парламентариев и электронную почту премьер-министра Джорджи Мелони.