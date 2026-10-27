Сибіга підтвердив, що розмова Стубба і Стьоре з Путіним координувалась з Україною

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з правителем РФ Владіміром Путіним була скоординована з Україною.

Про це він сказав, виступаючи разом із міністрами закордонних справ Фінляндії та Норвегії в Гельсінкі, передає "Європейська правда".

За словами міністра, він обговорив з фінською та норвезьким колегами ранкові телефонні розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з Путіним, а згодом – із президентом Зеленським.

"Ми вітаємо таку активну підтримку наших дипломатичних зусиль та мирного процесу. Ці розмови були узгоджені з нами, і це правильний підхід", – сказав Сибіга.

"Я скажу це ще раз: Україна хоче покласти край цій війні. У нас є реалістичні пропозиції та рішення. Ми готові до часткового припинення вогню та повного припинення бойових дій. Звісно, усе має бути справедливим. Ми не робитимемо жодних односторонніх кроків", – наголосив він.

Сибіга зазначив, що Україна прагне нового імпульсу у мирних переговорах із Росією та визначення нової ролі Європи в мирних зусиллях.

"Тож президент Зеленський поділився своїм баченням, сигнали якого наші друзі мали передати безпосередньо Путіну, і ці сигнали були передані. Припинення вогню… та ще один сигнал – зустріч із Путіним", – заявив міністр.

За його словами, переговірники можуть обговорювати питання лише до певного рівня, а ключові рішення можуть ухвалювати лише глави держав.

Він також додав, що Україна готова до тристоронньої зустрічі в Еміратах.

"Ми використаємо кожну нагоду, щоб наблизити мир", – наголосив Сибіга.

Президент Фінляндії Александр Стубб раніше у вівторок розповів про телефонну розмову, яку він разом із прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре провів цього дня з правителем Росії Владіміром Путіним. Він сказав, що розмову готували спільно з українською стороною.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.