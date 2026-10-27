Сибига подтвердил, что беседа Стубба и Стёре с Путиным координировалась с Украиной

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что беседа лидеров Финляндии и Норвегии с главой РФ Владимиром Путиным была скоординирована с Украиной.

Об этом он заявил, выступая вместе с министрами иностранных дел Финляндии и Норвегии в Хельсинки, передает "Европейская правда".

По словам министра, он обсудил со своими финскими и норвежскими коллегами утренние телефонные разговоры лидеров Норвегии и Финляндии с Путиным, а затем – с президентом Зеленским.

"Мы приветствуем такую активную поддержку наших дипломатических усилий и мирного процесса. Эти разговоры были согласованы с нами, и это правильный подход", – сказал Сибига.

"Я скажу это ещё раз: Украина хочет положить конец этой войне. У нас есть реалистичные предложения и решения. Мы готовы к частичному прекращению огня и полному прекращению боевых действий. Конечно, всё должно быть справедливо. Мы не будем предпринимать никаких односторонних шагов", – подчеркнул он.

Сибига отметил, что Украина стремится к новому импульсу в мирных переговорах с Россией и определению новой роли Европы в мирных усилиях.

"Поэтому президент Зеленский поделился своим видением, сигналы которого наши друзья должны были передать непосредственно Путину, и эти сигналы были переданы. Прекращение огня… и ещё один сигнал – встреча с Путиным", – заявил министр.

По его словам, переговорщики могут обсуждать вопросы лишь до определённого уровня, а ключевые решения могут принимать только главы государств.

Он также добавил, что Украина готова к трёхсторонней встрече в Эмиратах.

"Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы приблизить мир", – подчеркнул Сибига.

Президент Финляндии Александр Стубб ранее во вторник рассказал о телефонном разговоре, который он вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре провел в тот же день с правителем России Владимиром Путиным. Он сказал, что разговор готовили совместно с украинской стороной.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.