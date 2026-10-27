Румунія посилила охорону стратегічних об’єктів після спроби підпалу заводу

Румунська влада вжила заходів після того, як розвідка країни підтвердила причетність диверсійної мережі, яка керується з Росії, до спроби підпалу оборонного підприємства Carfil у Брашові.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив прем'єр-міністр Румунії Лука Нікулеску на пресконференції у Кишиневі, цитує Digi24.

За словами глави уряду, Румунія негайно посилила охорону стратегічних об’єктів та майданчиків у зв’язку з актом диверсії у Брашові минулого місяця.

"Ми негайно посилили охорону стратегічних об’єктів та стратегічних платформ. Ми закликали населення бути якомога пильнішим. Ми також запобігли багатьом іншим інцидентам і цього разу знову відреагували дуже швидко, завдячуючи залученим установам", – заявив Нікулеску у вівторок на пресконференції з прем’єр-міністром Молдови Василе Тофаном.

Прем’єр привітав Міністерство внутрішніх справ Румунії, Службу розвідки і Управління з розслідування організованої злочинності та тероризму за оперативність, з якою вони відреагували на інцидент. Він підтвердив, що трьох підозрюваних у спробі підпалу було ідентифіковано і наразі тривають слідчі дії щодо них.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. За даними ЗМІ, у спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.