Румыния усилила охрану стратегических объектов после попытки поджога завода

Румынские власти приняли меры после того, как разведка страны подтвердила причастность диверсионной сети, управляемой из России, к попытке поджога оборонного предприятия Carfil в Брашове.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил премьер-министр Румынии Лука Никулеску на пресс-конференции в Кишиневе, цитирует Digi24.

По словам главы правительства, Румыния немедленно усилила охрану стратегических объектов и площадок в связи с актом диверсии в Брашове в прошлом месяце.

"Мы немедленно усилили охрану стратегических объектов и стратегических площадок. Мы призвали население быть как можно более бдительным. Мы также предотвратили многие другие инциденты и на этот раз снова отреагировали очень быстро благодаря задействованным ведомствам", – заявил Никулеску во вторник на пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Василе Тофаном.

Премьер поблагодарил Министерство внутренних дел Румынии, Службу разведки и Управление по расследованию организованной преступности и терроризма за оперативность, с которой они отреагировали на инцидент. Он подтвердил, что трое подозреваемых в попытке поджога были идентифицированы и в настоящее время в отношении их ведутся следственные действия.

Напомним, Служба разведки Румынии разоблачила диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. По данным СМИ, в попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Президент Румынии Никушор Дан осудил любую причастность Российской Федерации к актам диверсии на территории Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для предоставления разъяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.