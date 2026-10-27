Глава МИД Финляндии: нам не нужна роль посредника в войне, потому что мы на стороне Украины
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Финляндия не желает выступать посредником в войне, поскольку поддерживает Украину.
Об этом она сказала на пресс-конференции с украинскими и норвежскими коллегами в Хельсинки, передает "Европейская правда".
Министр прокомментировала телефонный звонок лидеров Финляндии и Норвегии российскому лидеру Владимиру Путину.
"Финляндия не стремится к роли посредника в войне, потому что мы сейчас и в будущем останемся на стороне Украины", – сказала Валтонен.
Также она подчеркнула, что Финляндия не ищет возможностей улучшить отношения с Россией, а хочет продвигать усилия по достижению мира.
"К сожалению, Россия не хочет заканчивать эту войну и продолжает эскалацию. Мы не только поддерживаем Украину, но и возглавляемый США процесс, направленный на то, чтобы положить конец убийствам военных и гражданских", – заявила Валтонен.
Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.