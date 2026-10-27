В Туреччині пройшли рейди проти банди, яка може бути причетна до підпалу об'єктів Starlink

У вівторок поліція затримала 85 осіб у 30 турецьких провінціях під час рейдів, спрямованих проти злочинного угруповання Daltons зі Стамбула, яке підозрюється у причетності до підпалу об'єктів Starlink у Польщі.

Про це повідомляє Turkish Minute, пише "Європейська правда".

Як зазначено, серед затриманих було 35 неповнолітніх.

Прокуратура Стамбула координувала операцію проти мережі, яку поліція звинувачує у вербуванні людей через соціальні мережі та додаванні їх до груп у WhatsApp, де вони отримували вказівки щодо здійснення нападів.

Слідчі встановили підозрюваних, які, на їхню думку, готували напади, і провели рейди по всій країні, затримавши цих осіб для допиту.

У цьому контексті згадують затримання в Німеччині двох громадян Туреччини на підставі європейських ордерів на арешт, виданих на прохання Польщі.

Підозри щодо зв’язків цих чоловіків із угрупованням Daltons з’явилися в результаті розслідувань німецького журналу Der Spiegel та громадської телерадіокомпанії ARD.

Турецькі слідчі вважають, що угруповання Daltons керується з Росії його ймовірним лідером Бератканом Гекдеміром, який використовує ім’я "Кан Далтон" і розшукується за "червоним повідомленням" Інтерполу.

Гекдемір був затриманий у Росії в 2024 році, але не був екстрадований, незважаючи на запити Туреччини.

Турецькі прокурори пов’язують цю мережу з убивствами, збройними нападами, вимаганням та наркоторгівлею.

Туреччина також заморозила активи, що належать 399 підозрюваним у рамках розслідування щодо Daltons, про яке було оголошено в серпні.

Нагадаємо, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

14 жовтня писали, що двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі станції Starlink у Волі-Кробовській, заарештували.