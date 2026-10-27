В Турции прошли рейды против банды, которая может быть причастна к поджогу объектов Starlink

Во вторник полиция задержала 85 человек в 30 турецких провинциях в ходе рейдов, направленных против преступной группировки Daltons из Стамбула, которая подозревается в причастности к поджогу объектов Starlink в Польше.

Об этом сообщает Turkish Minute, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, среди задержанных было 35 несовершеннолетних.

Прокуратура Стамбула координировала операцию против сети, которую полиция обвиняет в вербовке людей через социальные сети и добавлении их в группы в WhatsApp, где они получали указания по совершению нападений.

Следователи установили подозреваемых, которые, по их мнению, готовили нападения, и провели рейды по всей стране, задержав этих лиц для допроса.

В этом контексте упоминается задержание в Германии двух граждан Турции на основании европейских ордеров на арест, выданных по просьбе Польши.

Подозрения о связях этих мужчин с группировкой Daltons возникли в результате расследований немецкого журнала Der Spiegel и общественной телерадиокомпании ARD.

Турецкие следователи считают, что группировка Daltons управляется из России её предполагаемым лидером Бератканом Гекдемиром, который использует имя "Кан Далтон" и разыскивается по "красному уведомлению" Интерпола.

Гекдемир был задержан в России в 2024 году, но не был экстрадирован, несмотря на запросы Турции.

Турецкие прокуроры связывают эту сеть с убийствами, вооруженными нападениями, вымогательством и наркоторговлей.

Турция также заморозила активы, принадлежащие 399 подозреваемым в рамках расследования в отношении Daltons, о котором было объявлено в августе.

Напомним, 23 сентября произошел пожар на наземной станции спутниковой связи Starlink, расположенной в польской деревне Воля-Кробовска.

Прокуратура начала расследование по факту диверсии и преступления террористического характера в интересах иностранной разведки.

14 октября сообщалось, что двое турок, задержанных в Германии по подозрению в поджоге станции Starlink в Воле-Кробовской, были арестованы.