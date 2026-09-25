Прокуратура Польщі розслідує як диверсію підпал наземної станції Starlink

У п’ятницю прокурор Мазовецького відділення Національної прокуратури розпочав розслідування щодо пожежі на об’єктах Starlink у селищі Воля-Кробовська за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Про це повідомив PAP речник Національної прокуратури прокурор Пшемислав Новак, пише "Європейська правда".

Як вказав речник, було порушено кримінальну справу "щодо дій, вчинених 23 вересня цього року в селищі Воля-Кробовська на користь іноземної розвідки проти Республіки Польщі, а також вчинення диверсії та злочину терористичного характеру шляхом спричинення пожежі на території наземної базової станції супутникового зв’язку Starlink, що призвело до заподіяння майнової шкоди у великому розмірі".

Він також повідомив, що, згідно з наявними на цей момент даними, пожежа сталася внаслідок підпалу.

"Крім того, у цій справі існує обґрунтована підозра, що злочинці діяли за вказівкою російських спецслужб та на користь іноземної розвідки проти Республіки Польщі. Метою їхніх дій було порушення роботи та інтернет-зв’язку системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи", – додав Новак.

За його словами, у четвер прокурори проводили на місці події необхідні заходи, зокрема огляд місця події та допити свідків. Ці заходи здійснювалися спільно зі співробітниками Агентства внутрішньої безпеки та Центрального слідчого управління поліції.

"У цій справі ведеться розслідування. Наразі нікому не висунуто звинувачень", – додав Новак.

Розслідування доручено Агентству внутрішньої безпеки та Центральному слідчому бюро поліції.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Коментуючи інцидент, польський прем’єр Дональд Туск зазначив, що "не любить давати визначення без стовідсоткової впевненості в тому, що є диверсією, а що – нещасним випадком", але, за його словами, "це виглядає недобре".