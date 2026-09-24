У Польщі сталася пожежа на наземній станції Starlink: влада підозрює підпал

Увечері 23 вересня сталася пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська, що в Мазовецькому воєводстві.

Про це пише RMF24 із посиланням на дані польської влади, передає "Європейська правда".

Зазначається, що 23 вересня ввечері власник нерухомості, на якій розташована інфраструктура зв’язку, зателефонував на номер екстреної служби та повідомив, що антени загорілися.

Також було пошкоджено електрогенератор. На місце події прибули пожежники, яким вдалося загасити вогонь.

Попередні висновки влади вказують на те, що підстанцію, ймовірно, підпалили. Другою версією, яку також враховують, є коротке замикання в електричній системі.

За словами міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, є вагомі ознаки того, що ця пожежа була навмисною спробою порушити роботу станції.

"Станцію експлуатує Exatel – державний оператор зв’язку, який відіграє ключову роль у забезпеченні інтернет-безпеки та наданні доступу до інтернету, зокрема й для України", – сказав він.

Польський міністр пояснив, що будь-які перебої в роботі таких станцій спричинять порушення у наданні інтернет-послуг і, як наслідок, також у роботі, зокрема, банкоматів.

"Іноді ми не усвідомлюємо, що саме така телекомунікаційна ретрансляційна станція визначає, чи матимемо ми взагалі доступ до інтернету в тій чи іншій частині Польщі, чи Європи, включаючи Україну", – додав Гавковський.

Ця наземна станція, разом із подібною станцією поблизу литовського Каунаса, забезпечує доступ до інтернету для значної частини Центральної та Східної Європи.

У цьому контексті варто нагадати, що 27 січня глава МЗС Польщі закликав Маска зупинити використання армією Росії Starlink для ударів по українських містах. Сікорський тоді написав, що отримання прибутку від воєнних злочинів може зашкодити бізнесу Маска.

У відповідь на це бізнесмен назвав міністра "слинявим недоумком" та зазначив, що Starlink є критично важливим для української армії.

Зрештою Ілон Маск відгукнувся на запит тодішнього міністра оборони України Михайла Федорова допомогти вирішити проблему використання Starlink на російських ударних БпЛА.

5 лютого у росіян масово перестали працювати термінали Starlink. Окупанти скаржилися на неможливість відновити зв'язок і, що це позначиться на координації дій по всій лінії фронту.