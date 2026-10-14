Суд у Німеччині заарештував турків, підозрюваних у підпалі об’єкта Starlink у Польщі

Двох турків, затриманих у Німеччині за підозрою у підпалі у вересні станції Starlink у Волі-Кробовській у Мазовецькому воєводстві, заарештували.

Про це стало відомо радіостанції RMF FM, передає "Європейська правда".

Екстрадиція турків до Польщі відбудеться не найближчими днями, а, найімовірніше, тижнями. Німецький суд, ухвалюючи рішення в рамках Європейського ордера на арешт, не визначив конкретного терміну затримання.

Цей захід було застосовано на час проведення процедури екстрадиції. Зараз підозрювані мають час на оскарження судового рішення.

Решта двох підозрюваних – жінка та чоловік, яких також затримали в Німеччині, – досі перебувають під вартою місцевої поліції. Неофіційно повідомлялося, що вони допомагали туркам у диверсійній операції.

Польська прокуратура підтримує контакт із німецькими правоохоронними органами щодо їхньої справи. Якщо їхня участь у цій операції підтвердиться, польські слідчі мають подати до суду чергові клопотання про видачу за міжнародним розшуковим ордером (ENA), щоб їх доставили до Польщі.

Пожежа на наземній станції супутникового зв’язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська сталась увечері 23 вересня.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки.

Стало також відомо, що двох громадян Туреччини, підозрюваних у підпалі Starlink, польська поліція перевірила на наступний день після інциденту, але їм дозволили піти.