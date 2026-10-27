Сибіга про спробу диверсії в Румунії: РФ б’є по європейській безпеці

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав ударом по європейській безпеці спробу підпалу оборонного підприємства Carfil в румунському Брашові.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що викрита в Румунії мережа є ще одним яскравим прикладом того, як Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Європі.

"Росія вже завдає удару по європейській безпеці. Саботаж, підпали та таємні операції вже використовуються для ударів по європейських країнах зсередини. Викрита в Румунії мережа є ще одним яскравим прикладом", – вказав він.

За словами глави українського МЗС, до таких інцидентів не слід ставитися як до окремих епізодів: "Методи Москви можуть відрізнятися, але мета залишається незмінною: послабити здатність Європи захищатися та підтримувати Україну".

"Ми висловлюємо солідарність з Румунією і закликаємо до рішучих дій проти диверсійної кампанії Росії, що набирає обертів по всій Європі, включаючи додаткові санкції та жорсткіші заходи щодо ліквідації її мереж", – резюмував Сибіга.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. За даними ЗМІ, у спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.