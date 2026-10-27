Сибига о попытке диверсии в Румынии: РФ бьет по европейской безопасности

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал ударом по европейской безопасности попытку поджога оборонного предприятия Carfil в румынском Брашове.

Об этом украинский министр написал в своем X, сообщает "Европейская правда".

Министр подчеркнул, что раскрытая в Румынии сеть является еще одним ярким примером того, как Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Европе.

"Россия уже наносит удар по европейской безопасности. Саботаж, поджоги и тайные операции уже используются для ударов по европейским странам изнутри. Разоблаченная в Румынии сеть является еще одним ярким примером", – указал он.

По словам главы украинского МИД, к таким инцидентам не следует относиться как к отдельным эпизодам: "Методы Москвы могут отличаться, но цель остается неизменной: ослабить способность Европы защищаться и поддерживать Украину".

"Мы выражаем солидарность с Румынией и призываем к решительным действиям против диверсионной кампании России, набирающей обороты по всей Европе, включая дополнительные санкции и более жесткие меры по ликвидации ее сетей", – резюмировал Сибига.

Напомним, Служба разведки Румынии разоблачила диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. По данным СМИ, в попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Президент Румынии Никушор Дан осудил любую причастность Российской Федерации к актам диверсии на территории Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для дачи разъяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.