Сибіга зустрівся з главою МЗС Фінляндії і вручив їй орден

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своєю фінською колегою Еліною Валтонен, в ході якої вручив їй Орден княгині Ольги III ступеня.

Про це український міністр написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

В ході зустрічі Сибіга подякував Фінляндії за сьогоднішнє оголошення: компанія Finnvera та Європейська комісія підписали угоду – про надання фінансування у розмірі 240 млн євро на відновлення України.

"Це своєчасний і важливий крок. Він створює можливості для фінських компаній брати участь у відновленні України, зокрема в сферах енергетики, цифрової інфраструктури, логістики та критично важливих сировинних ресурсів, а також у проектах у секторах оборони та подвійного призначення", – вказав він.

Під час переговорів міністри також приділили особливу увагу розширенню масштабів "коаліції укриттів".

Сибіга подякував Валтонен за "непохитну підтримку Фінляндії, її принципову позицію та активне відстоювання справедливого й тривалого миру в Україні".

"Мені було приємно вручити Еліні Орден княгині Ольги III ступеня, яким її наговорив президент Володимир Зеленський на знак визнання надзвичайного внеску моєї фінської колеги у підтримку України", – резюмував глава МЗС України.

Перебуваючи в Гельсінкі, Сибіга також розповів, що розмова лідерів Фінляндії та Норвегії з правителем РФ Владіміром Путіним була скоординована з Україною.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.