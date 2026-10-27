Сибига встретился с главой МИД Финляндии и вручил ей орден

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу со своей финской коллегой Элиной Валтонен, в ходе которой вручил ей Орден княгини Ольги III степени.

Об этом украинский министр написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

В ходе встречи Сибига поблагодарил Финляндию за сегодняшнее объявление: компания Finnvera и Европейская комиссия подписали соглашение о предоставлении финансирования в размере 240 млн евро на восстановление Украины.

"Это своевременный и важный шаг. Он создает возможности для финских компаний участвовать в восстановлении Украины, в частности в сферах энергетики, цифровой инфраструктуры, логистики и критически важных сырьевых ресурсов, а также в проектах в секторах обороны и двойного назначения", – отметил он.

В ходе переговоров министры также уделили особое внимание расширению масштабов "коалиции убежищ".

Сибига поблагодарил Валтонен за "непоколебимую поддержку Финляндии, ее принципиальную позицию и активную защиту справедливого и прочного мира в Украине".

"Мне было приятно вручить Элине Орден княгини Ольги III степени, которым её наградил президент Владимир Зеленский в знак признания выдающегося вклада моей финской коллеги в поддержку Украины", – резюмировал глава МИД Украины.

Находясь в Хельсинки, Сибига также рассказал, что беседа лидеров Финляндии и Норвегии с правителем РФ Владимиром Путиным была скоординирована с Украиной.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стьоре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.