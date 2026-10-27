ЗМІ: адміністрація Трампа розглядає зняття санкцій з російського інвестиційного фонду

Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає можливість скасування санкцій щодо флагманського державного інвестиційного фонду Росії – Російського фонду прямих інвестицій, який вважається одним із найпотужніших інструментів міжнародного впливу Кремля.

Про це стало відомо газеті The New York Times від джерел, обізнаних з перемовинами, передає "Європейська правда".

За словами джерел, російські посадовці наполягали на скасуванні санкцій проти фонду в рамках ширших переговорів щодо його участі у постачанні російського дизельного палива до США.

Один з американських посадовців підтвердив, що адміністрація розглядає заявку фонду на скасування санкцій в рамках зусиль, спрямованих на "покращення відносин між США та Росією та сприяння припиненню війни".

Цей посадовець високо оцінив керівника фонду Кирила Дмитрієва, залученого до переговорів про завершення російсько-української війни, як "корисного посередника".

Скасування санкцій щодо багатомільярдного Російського фонду прямих інвестицій стало б значним зривом багаторічних зусиль США, спрямованих на те, щоб за допомогою економічного тиску змусити Росію завершити свою війну проти України. Цей фонд інвестував мільярди доларів у російські компанії, часто спільно з інвесторами з Близького Сходу та інших регіонів, сприяючи розширенню глобального впливу РФ.

Адміністрація Джо Байдена запровадила санкції проти фонду через кілька днів після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році, назвавши його "чорною касою" російського правителя Владіміра Путіна, яка є "символом ширшої клептократії в Росії".

Дипломат Ерік Грін, який на той час курував політику щодо Росії в складі Ради національної безпеки США, зазначив, що санкції проти цієї установи стали одним із першочергових пріоритетів, оскільки доступ фонду до західної фінансової системи міг допомогти Росії фінансувати війну.

Зараз Російський фонд прямих інвестицій відіграє провідну роль у реалізації "дизельної угоди" американського президента Дональда Трампа з РФ.

Голова фонду, Дмитрієв, виступав у ролі економічного посланця Путіна у переговорах з адміністрацією Трампа, очоливши зусилля Кремля, спрямовані на те, щоб переконати американських чиновників у великому потенціалі ділових угод з Росією.

На думку команди Трампа, укладення бізнес-угод з Путіним зараз може допомогти покласти край війні в Україні, продемонструвавши очільнику Кремля, що США серйозно налаштовані на побудову нових і процвітаючих відносин із Москвою. На думку багатьох критиків такого підходу, зокрема деяких законодавців-республіканців, Трамп просто віддає економічні вигоди Путіну, не чинячи на нього тиску з метою припинення війни.

Натомість Міністерство фінансів США дотримується стандартної процедури розгляду заявок щодо скасування санкцій. Це означає, що фонду доведеться довести, що причини, через які на нього були накладені санкції, більше не актуальні, зазначають джерела, обізнані з цим процесом.

Раніше агентство Reuters повідомило, що адміністрація Трампа розглядає можливість послаблення санкцій проти суден так званого "тіньового флоту", які перевозили нафту та нафтопродукти, зокрема, з Росії, Ірану та Венесуели.

За даними ЗМІ, адміністрація Дональда Трампа запропонувала Росії кілька варіантів економічних стимулів, якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетичній сфері або на морі.