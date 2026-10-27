СМИ: администрация Трампа рассматривает снятие санкций с российского инвестиционного фонда

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении флагманского государственного инвестиционного фонда России – Российского фонда прямых инвестиций, который считается одним из самых мощных инструментов международного влияния Кремля.

Об этом стало известно газете The New York Times от источников, знакомых с ходом переговоров, передает "Европейская правда".

По словам источников, российские чиновники настаивали на отмене санкций против фонда в рамках более широких переговоров о его участии в поставках российского дизельного топлива в США.

Один из американских чиновников подтвердил, что администрация рассматривает заявку фонда на отмену санкций в рамках усилий, направленных на "улучшение отношений между США и Россией и содействие прекращению войны".

Этот чиновник высоко оценил руководителя фонда Кирилла Дмитриева, привлеченного к переговорам о завершении российско-украинской войны, как "полезного посредника".

Отмена санкций в отношении многомиллиардного Российского фонда прямых инвестиций стала бы значительным срывом многолетних усилий США, направленных на то, чтобы с помощью экономического давления заставить Россию завершить свою войну против Украины. Этот фонд инвестировал миллиарды долларов в российские компании, часто совместно с инвесторами из Ближнего Востока и других регионов, способствуя расширению глобального влияния РФ.

Администрация Джо Байдена ввела санкции против фонда через несколько дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году, назвав его "черной кассой" российского правителя Владимира Путина, которая является "символом более широкой клептократии в России".

Дипломат Эрик Грин, который в то время курировал политику в отношении России в составе Совета национальной безопасности США, отметил, что санкции против этого учреждения стали одним из первоочередных приоритетов, поскольку доступ фонда к западной финансовой системе мог помочь России финансировать войну.

В настоящее время Российский фонд прямых инвестиций играет ведущую роль в реализации "дизельного соглашения" американского президента Дональда Трампа с РФ.

Глава фонда Дмитриев выступал в роли экономического посланника Путина на переговорах с администрацией Трампа, возглавив усилия Кремля, направленные на то, чтобы убедить американских чиновников в большом потенциале деловых соглашений с Россией.

По мнению команды Трампа, заключение деловых соглашений с Путиным сейчас может помочь положить конец войне в Украине, продемонстрировав главе Кремля, что США серьезно настроены на построение новых и процветающих отношений с Москвой. По мнению многих критиков такого подхода, в частности некоторых законодателей-республиканцев, Трамп просто предоставляет экономические выгоды Путину, не оказывая на него давления с целью прекращения войны.

В то же время Министерство финансов США придерживается стандартной процедуры рассмотрения заявок об отмене санкций. Это означает, что фонду придется доказать, что причины, по которым на него были наложены санкции, больше не актуальны, отмечают источники, знакомые с этим процессом.

Ранее агентство Reuters сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность ослабления санкций против судов так называемого "теневого флота", которые перевозили нефть и нефтепродукты, в частности, из России, Ирана и Венесуэлы.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа предложила России несколько вариантов экономических стимулов, если та согласится на прекращение огня с Украиной в энергетической сфере или на море.