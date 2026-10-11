ЗМІ дізнались, що США пропонували Росії в обмін на енергетичне перемир’я

Адміністрація Дональда Трампа запропонувала Росії кілька варіантів економічних стимулів, якщо та погодиться на припинення вогню з Україною в енергетичній сфері або на морі.

Про це стало відомо виданню The New York Times, пише "Європейська правда".

За словами посадовців, обізнаних із перемовинами, які висловилися на умовах анонімності, американці висунули три вигідні економічні стимули, щоб схилити Москву до обмеженого перемир’я – або щодо енергетичної інфраструктури, або на морі.

Одна з пропозицій стосувалася розблокування мільярдів російських суверенних активів, заморожених на Заході. Ці кошти, за словами посадовців, розглядалися як попередній стимул для часткового перемир’я, а не як винагорода за їхнє укладення. Це відродило тогорічну пропозицію щодо розблокування коштів для Росії. Тоді йшлося про розблокування до 100 мільярдів доларів.

У своїх пропозиціях Москві американці також повернулися до плану продажу частини акцій російського нафтового гіганта "Лукойл" у рамках багатомільярдної угоди. Згідно з планом, у ній мала брати участь група інвесторів із Близького Сходу, серед яких були й ті, хто мав ділові зв’язки з американськими перемовниками.

Крім того, спецпредставники американського президента Стів Віткофф і Джарел Кушнер відновили пропозицію США, яка дозволила б Білорусі – союзнику та сусіду Кремля – експортувати калій, за словами посадовців, обізнаних із перемовинами.

За словами джерел, Київ утримувався від категоричного відхилення будь-якої пропозиції, але вимагав запобіжних заходів. Наприклад, він запропонував дзеркальні виплати в доларах за заморожені активи на користь України або гарантії додаткової військової допомоги у разі будь-якого порушення перемир’я.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Трамп оголосив про угоду з Путіним у той час, коли його посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер зустрічалися в Маямі з українською переговорною делегацією, а також з високопоставленими дипломатами з Німеччини, Франції, Великої Британії, ЄС та НАТО, щоб обговорити нові пропозиції США щодо припинення війни.

Переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними.