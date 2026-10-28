СМИ: Путин читал "лекцию по истории" лидерам Норвегии и Финляндии во время беседы

Во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре глава Кремля Владимир Путин почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомлённых собеседников, передаёт "Европейская правда".

Трое собеседников утверждают, что во время беседы вместо обсуждения ключевых вопросов о прекращении российско-украинской войны Путин устроил лидерам стран длинную тираду о том, что Кремль называет "первопричинами конфликта".

По их словам, перспектива немедленного прекращения огня практически не обсуждалась.

Один из собеседников отметил, что лидеры стран решили не перебивать исторические отступления Путина, чтобы выяснить, насколько серьезно он относится к диалогу с Европой.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.