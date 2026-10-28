ЗМІ: у Польщі затримали українця, ймовірно причетного до спроби підпалу заводу в Румунії

У Варшаві співробітники Центрального слідчого управління поліції затримали ймовірного члена групи диверсантів, яка керується з Росії, і яка причетна до спроби підпалу оборонного підприємства Carfil у румунському Брашові.

Про це стало відомо польському RMF24, передає "Європейська правда".

Як стало відомо польській радіостанції, затриманим є 25-річний громадянин України Артем С., якого тепер мають екстрадувати до Бухареста на підставі європейського ордера на арешт.

За даними радіостанції, роль українця ймовірно полягала у розвідці; зазначається, що його можливим завданням було визначити об’єкт, який мав бути підпалений, а також фінансувати операцію.

Затримання чоловіка здійснили співробітники підрозділу з боротьби з тероризмом. Вони увійшли у квартиру в Варшаві, де він перебував.

За даними радіостанції, чоловік не чинив опору.

Нагадаємо, Служба розвідки Румунії викрила диверсійну мережу, що координувалася з Росії та яка причетна до спроби підпалу на території збройового заводу Carfil у Брашові 14 вересня. За даними ЗМІ, у спробі підпалу підозрюють громадянина України та двох білорусів.

Президент Румунії Нікушор Дан засудив будь-яку причетність Російської Федерації до актів диверсії на території Румунії.

Міністерство закордонних справ Румунії у вівторок викликало посла Росії в Бухаресті для надання роз’яснень щодо диверсії на заводі Carfil у Брашові, за якою нібито стояла мережа, що керується з РФ.