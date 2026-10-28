СМИ: в Польше задержали украинца, предположительно причастного к попытке поджога завода в Румынии

В Варшаве сотрудники Центрального следственного управления полиции задержали предполагаемого члена группы диверсантов, управляемой из России и причастной к попытке поджога оборонного предприятия Carfil в румынском Брашове.

Об этом стало известно польскому RMF24, передает "Европейская правда".

Как стало известно польской радиостанции, задержанным является 25-летний гражданин Украины Артем С., которого теперь должны экстрадировать в Бухарест на основании европейского ордера на арест.

По данным радиостанции, роль украинца, вероятно, заключалась в разведке; отмечается, что его возможной задачей было определить объект, который должен был быть подожжен, а также финансировать операцию.

Задержание мужчины осуществили сотрудники подразделения по борьбе с терроризмом. Они вошли в квартиру в Варшаве, где он находился.

По данным радиостанции, мужчина не оказывал сопротивления.

Напомним, Служба разведки Румынии разоблачила диверсионную сеть, которая координировалась из России и причастна к попытке поджога на территории оружейного завода Carfil в Брашове 14 сентября. По данным СМИ, в попытке поджога подозревают гражданина Украины и двух белорусов.

Президент Румынии Никушор Даносудил любую причастность Российской Федерации к актам диверсии на территории Румынии.

Министерство иностранных дел Румынии во вторник вызвало посла России в Бухаресте для предоставления разъяснений по поводу диверсии на заводе Carfil в Брашове, за которой якобы стояла сеть, управляемая из РФ.