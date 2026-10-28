Зеленський розповів, скільки в середньому на місяць Україна отримує ракет до Patriot у 2026-му

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає "Укрінформ", пише "Європейська правда".

Президент відзначив, що пошук ракет-перехоплювачів є тим, чим він займається щодня.

"Програма PURL передбачає багато різних речей: 20-міліметрові снаряди для F-16, HIMARS, а також Patriot та AIM. Ми багато чого купуємо у США. Європа заплатила, все надійшло, і все було добре. Але в деяких випадках, особливо з Patriot, це великий виклик. 12 ракет на місяць, у середньому – ось, що ми отримуємо у 2026 році", – зазначив Зеленський.

Також український лідер прокоментував питання щодо проблем з постачанням ракет-перехоплювачів зі США та інших країн цього місяця.

"Саме на столі міністра Гегсета є деякі документи, які він підписав, і, можливо, він думає, що підписав усе, але це не так. Це тому, що є пакет від Сполучених Штатів, де 12 ракет, і він його підписав. Чудово. Але я використав цього місяця 35. І питання стосується 23, які я знайшов на інших напрямках", – додав Зеленський.

Раніше Зеленський заявив, що Україна майже місяць чекає на підпис міністра оборони США Піта Гегсета про передачу ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot та NASAMS.

В інтерв’ю ABC News Зеленський розповів, що за останні три місяці Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі до системи Patriot.

Український президент також наголосив на потребі розблокувати вже погоджені європейцями постачання перехоплювачів до Patriot.