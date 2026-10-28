Зеленский рассказал, сколько в среднем в месяц Украина получает ракет к Patriot в 2026 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина получает в месяц в среднем всего 12 ракет для систем Patriot.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

Президент отметил, что поиск ракет-перехватчиков – это то, чем он занимается каждый день.

"Программа PURL предусматривает много разных вещей: 20-миллиметровые снаряды для F-16, HIMARS, а также Patriot и AIM. Мы многое покупаем в США. Европа заплатила, всё поступило, и всё было хорошо. Но в некоторых случаях, особенно с Patriot, это большой вызов. 12 ракет в месяц, в среднем – вот что мы получим в 2026 году", – отметил Зеленский.

Также украинский лидер прокомментировал вопрос о проблемах с поставками ракет-перехватчиков из США и других стран в этом месяце.

"Именно на столе министра Хегсета лежат некоторые документы, которые он подписал, и, возможно, он думает, что подписал всё, но это не так. Дело в том, что есть пакет от Соединённых Штатов, включающий 12 ракет, и он его подписал. Прекрасно. Но я использовал в этом месяце 35. И вопрос касается 23, которые я нашел на других направлениях", – добавил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Украина почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

В интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot.

Украинский президент также подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot.