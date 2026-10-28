Зеленський: "План Маршалла" без Європи ми не бачимо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Європа має бути залучена до обговорення гарантій безпеки для України та її післявоєнного відновлення, зокрема з огляду на те, що європейські партнери фінансують постачання зброї Україні й підтримують її бюджет.

Про це глава держави повідомив під час спілкування з журналістами, передає кореспондент "Укрінформу", повідомляє "Європейська правда".

Україна розраховує на продовження переговорів після тристоронньої зустрічі з представниками США та РФ, зокрема за участю Європи. Адже, за словами, Зеленського, питання гарантій безпеки не можуть обговорюватися без Євросоюзу – як і післявоєнна відбудова України.

"Це теж не може бути обговорено без Європи і ми планували про це говорити у Брюсселі. Тому що зараз Європа фінансує зброю для України і наш бюджет. І так само ми розраховуємо і на ЄС, і на лідерів, на їхній бізнес, який буде приїжджати в Україну і допомагати відновленню України. Такий, умовно, "План Маршалла" без Європи ми не бачимо", – сказав президент.

Щодо варіантів гарантій безпеки, йдеться про три формати. Вони включатимуть участь США, а також ЄС та НАТО.

"Перший формат – це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій "Article 5-like". Другий формат – це "коаліція охочих" з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант – це НАТО. І це також не може обговорюватися без Європи – без тієї Європи, яка є частиною Альянсу. Це перша історія", – заявив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський в інтерв’ю від 25 жовтня заявив, що на 27-28 жовтня у Брюсселі планується його зустріч з генсеком НАТО Марком Рютте, а також представниками Євросоюзу та США.

Втім, радник президента Дмитро Литвин у відповідь на запитання журналістів не підтвердив поїздку Зеленського до Брюсселя через зміну планів США. За словами президента, майбутня зустріч залежить у першу чергу від планів Вашингтона.