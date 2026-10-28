Зеленский: "План Маршалла" без Европы мы не видим

Президент Владимир Зеленский заявил, что Европа должна быть вовлечена в обсуждение гарантий безопасности для Украины и её послевоенного восстановления, в частности с учётом того, что европейские партнёры финансируют поставки оружия Украине и поддерживают её бюджет.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами, передает корреспондент "Укринформа", сообщает "Европейская правда".

Украина рассчитывает на продолжение переговоров после трехсторонней встречи с представителями США и РФ, в частности с участием Европы. Ведь, по словам Зеленского, вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться без Евросоюза – как и послевоенное восстановление Украины.

"Это тоже не может обсуждаться без Европы, и мы планировали говорить об этом в Брюсселе. Потому что сейчас Европа финансирует поставки оружия для Украины и наш бюджет. И точно так же мы рассчитываем и на ЕС, и на лидеров, на их бизнес, который будет приезжать в Украину и помогать восстановлению страны. Такого, условно говоря, "Плана Маршалла" без Европы мы не видим", – сказал президент.

Что касается вариантов гарантий безопасности, речь идет о трех форматах. Они будут включать участие США, а также ЕС и НАТО.

"Первый формат – это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Здесь речь идет о системе гарантий "Article 5-like". Второй формат – это "коалиция желающих" с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может обсуждаться без Европы. Третий вариант – это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы – без той Европы, которая является частью Альянса. Это первая история", – заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский в интервью от 25 октября заявил, что 27–28 октября в Брюсселе планируется его встреча с генсеком НАТО Марком Рютте, а также представителями Евросоюза и США.

Впрочем, советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопросы журналистов не подтвердил поездку Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США. По словам президента, предстоящая встреча зависит в первую очередь от планов Вашингтона.