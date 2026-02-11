Прем'єр Іспанії запевняє, що залізнична система є безпечною після двох смертельних аварій

Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що попри дві масштабні смертельні катастрофи залізнична система країни є безпечною.

Про це Санчес сказав в ході виступу у парламенті, його цитує AFP, повідомляє "Європейська правда".

Іспанський прем’єр також наголосив, що влада зробить усе можливе, щоб з’ясувати причини інцидентів і підтримати родини жертв.

"Вся держава робить і буде робити все можливе, щоб підтримати постраждалих і сім'ї жертв, з'ясувати причини аварії і, якщо буде потрібно, забезпечити справедливість", – заявив Санчес.

Залізнична система Іспанії "не є досконалою, але вона безпечна", додав він.

Очільник уряду Іспанії також пообіцяв вжити всіх необхідних заходів для запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

Своєю чергою лідер опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо звинуватив уряд в тому, що він "грав у російську рулетку з нашою безпекою".

Він заявив, що катастрофі в Андалусії було можна було запобігти, а також розкритикував уряд за те, що той не перепросив і не "взяв на себе відповідальність".

Натомість Санчес заявив, що його уряд майже потроїв інвестиції в залізничну інфраструктуру з моменту приходу до влади в 2018 році.

Він звинуватив попередній уряд Народної партії у недостатніх інвестиціях у національну залізничну мережу, яка, за його словами, щотижня перевозить понад 12 мільйонів пасажирів.

"Без сумніву, ще є над чим працювати і що покращувати", – заявив Санчес законодавцям.

Нагадаємо, 18 січня в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. Жертвами аварії стали 45 людей.

Розслідування показало, що причиною катастрофи могли стати тріщини у рейках.

Після цього неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.