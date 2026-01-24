Зіткнення поїздів в Іспанії: розслідування вказує на наявність тріщин у рейках

Розслідування зіткнення високошвидкісних поїздів в Іспанії, що сталося минулих вихідних і забрало життя 45 осіб, вказує на наявність тріщин у рейках, що могло призвести катастрофи.

Про це йдеться у попередньому звіті комітету з розслідування залізничних аварій CIAF, який наводить AFP, повідомляє "Європейська правда".

Катастрофа сталася в неділю ввечері в південному регіоні Андалусія, коли поїзд приватної компанії Iryo зійшов з рейок і перетнув сусідню колію, зіткнувшись із зустрічним поїздом державної компанії Renfe.

Під час огляду поїзда Iryo "були виявлені зазубрини на протекторі правих коліс" чотирьох вагонів, йдеться в попередньому звіті.

"Ці зазубрини на колесах і деформація, що спостерігається на рейках, узгоджуються з тим фактом, що рейки були тріснуті", – йдеться в звіті, який був названий "робочою гіпотезою".

Зазубрини "зі сумісним геометричним малюнком" були також виявлені на правих колесах трьох інших поїздів, які проїхали по тій же колії за кілька годин до аварії, додали CIAF.

На підставі наявної інформації "ми можемо висунути гіпотезу, що тріщина в колії утворилася до проходження поїзда Iryo, який потрапив в аварію, і, отже, до сходження з рейок", – йдеться в звіті.

CIAF попередила, що "ця гіпотеза... повинна бути підтверджена пізнішими детальними розрахунками і аналізом".

Міністр транспорту Оскар Пуенте сказав, що його "обнадіює" той факт, що всього через кілька днів після катастрофи слідчі висунули робочу гіпотезу про можливу причину.

"Висновки не є остаточними, але вони проливають світло на теорію, яку технічні фахівці комісії зараз вважають найбільш правдоподібною", – сказав він журналістам у Мадриді.

Тріщина в рейці, за його словами, мала бути настільки незначною, що не перервала проходження електричного струму, оскільки в цьому випадку автоматично спрацювали б системи сигналізації і було б зупинено рух поїздів.

Нагадаємо, ввечері у неділю в іспанському Адамусі поїзд Iryo, що прямував з Малаги до Мадрида, зійшов з рейок і зіткнувся з поїздом Alvia, що рухався в протилежному напрямку. Це одна з найгірших залізничних катастроф в країні у новітній історії.

Крім того, у вівторок неподалік Барселони сталась аварія із приміським поїздом, внаслідок якої загинула одна людина, ще 37 отримали поранення.

А 22 січня у районі іспанського міста Картахена поїзд зачепився об "руку" крана, що виконував певні роботи на території, прилеглій до колії.