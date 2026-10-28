В Испании столкнулись два скоростных поезда: по меньшей мере 10 погибших

В Испании столкнулись два скоростных поезда, что привело к приостановке движения на линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия, и к многочисленным жертвам.

Об этом сообщил в среду, 28 октября, железнодорожный оператор Adif, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

По словам представителя правительства региона Кастилия-Ла-Манча, поезда компаний Renfe и Iryo столкнулись после 09:00. В результате инцидента два вагона Iryo сошли с рельсов.

Представитель отметил, что в настоящее время причина аварии и количество пострадавших ещё устанавливаются. В то же время, по данным правительства, приведённым изданием El Pais, погибли не менее 10 человек. И число жертв может увеличиться.

фото: l'ACN / ACN

"Движение на скоростной железнодорожной линии Мадрид – Андалусия было приостановлено в результате столкновения двух поездов, один из которых врезался в заднюю часть другого", – сообщил, в свою очередь, железнодорожный оператор.

фото: Europa Press

Мэр города Урда Мануэль Галан заявил, что службы экстренной помощи попросили его подготовить спортивный зал для размещения пострадавших.

Тем временем в соцсетях распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.

🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK – Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026

Напомним, в январе в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.

В результате погибли 45 человек.

Расследование столкновения поездов указало на наличие трещин в рельсах , что могло привести к катастрофе.