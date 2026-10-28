В Испании столкнулись два скоростных поезда: по меньшей мере 10 погибших
Новости — Среда, 28 октября 2026, 11:18 —
В Испании столкнулись два скоростных поезда, что привело к приостановке движения на линии, соединяющей Мадрид с южным регионом Андалусия, и к многочисленным жертвам.
Об этом сообщил в среду, 28 октября, железнодорожный оператор Adif, передает Reuters, пишет "Европейская правда".
По словам представителя правительства региона Кастилия-Ла-Манча, поезда компаний Renfe и Iryo столкнулись после 09:00. В результате инцидента два вагона Iryo сошли с рельсов.
Представитель отметил, что в настоящее время причина аварии и количество пострадавших ещё устанавливаются. В то же время, по данным правительства, приведённым изданием El Pais, погибли не менее 10 человек. И число жертв может увеличиться.
"Движение на скоростной железнодорожной линии Мадрид – Андалусия было приостановлено в результате столкновения двух поездов, один из которых врезался в заднюю часть другого", – сообщил, в свою очередь, железнодорожный оператор.
Мэр города Урда Мануэль Галан заявил, что службы экстренной помощи попросили его подготовить спортивный зал для размещения пострадавших.
Тем временем в соцсетях распространяются кадры с предполагаемого места происшествия.
🔴ÚLTIMA HORA | Accidente ferroviario en la línea de alta velocidad entre Los Yébenes y Urda. Al parecer en el accidente estarían implicados un tren AVE de Renfe y uno de Iryo. Lo contamos en https://t.co/2A3tQBLvV0 https://t.co/3ygGNbwKoK– Capital Radio (@capitalradiob) October 28, 2026
Напомним, в январе в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении.
В результате погибли 45 человек.
Расследование столкновения поездов указало на наличие трещин в рельсах, что могло привести к катастрофе.
В феврале премьер-министр Педро Санчес заявил, что, несмотря на две крупные катастрофы со смертельным исходом, железнодорожная система страны является безопасной.