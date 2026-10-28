Прем’єр Норвегії пояснив, навіщо він та президент Фінляндії говорили із Путіним

У середу прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре виступив на захист тристоронньої телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це він сказав у середу, 28 жовтня, в ефірі норвезькому мовнику, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Стьоре заявив, що метою розмови, у якій взяли участь він, президент Фінляндії Александр Стубб та Путін, було забезпечити, аби очільник Кремля почув як європейську, так і американську думки.

"Ми (Стубб і я) зосередилися на майбутньому – на тому, що має статися, щоб ця війна не тривала нескінченно місяцями, а люди не гинули… і знайти рішення стає ще складніше", – сказав він.

Стьоре визнав, що не думає, що Путін змінить свою думку.

"Але він дуже чітко чує нашу позицію. Я стурбований тим, що деякі з цих повідомлень не доходять до нього, коли з ним розмовляють американці", – сказав прем’єр Норвегії.

За словами Стьоре, Норвегія прагнула запровадити заходи з деескалації, такі як припинення атак на енергетичну інфраструктуру, припинення ударів по суднах, що експортують українське зерно, та проведення обміну військовополоненими.

Також у Стьоре запитали, чи можливий мир без відступу України від своїх територій.

"Україна ніколи не підпише угоду, яка визнає, що вона втратила території, але чи зможе вона сприймати нинішню лінію фронту як реальність і як відправну точку – це вже інше питання. А головне питання полягає в тому, які гарантії безпеки можуть бути надані країні (Україні) після укладення мирної угоди. Путін визнає, що це – головне питання", – додав він.

Як відомо, 27 жовтня президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики та інфраструктури.

А ЗМІ писали, що під час телефонної розмови з президентом Фінляндії і прем'єр-міністром Норвегії очільник Кремля майже весь час розповідав про "історичні першопричини конфлікту" з Україною.