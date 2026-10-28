Премьер Норвегии объяснил, зачем он и президент Финляндии говорили с Путиным

В среду премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре выступил в защиту трехстороннего телефонного разговора с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом он заявил в среду, 28 октября, в эфире норвежского телеканала, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Стёре заявил, что целью разговора, в котором приняли участие он, президент Финляндии Александр Стубб и Путин, было обеспечить, чтобы глава Кремля услышал как европейскую, так и американскую точки зрения.

"Мы (Стубб и я) сосредоточились на будущем – на том, что должно произойти, чтобы эта война не продолжалась бесконечно месяцами, а люди не гибли… и найти решение становится еще сложнее", – сказал он.

Стёре признал, что не думает, что Путин изменит своё мнение.

"Но он очень чётко слышит нашу позицию. Я обеспокоен тем, что некоторые из этих сообщений не доходят до него, когда с ним разговаривают американцы", – сказал премьер Норвегии.

По словам Стёре, Норвегия стремилась ввести меры по деэскалации, такие как прекращение атак на энергетическую инфраструктуру, прекращение ударов по судам, экспортирующим украинское зерно, и проведение обмена военнопленными.

Также у Стёре спросили, возможен ли мир без отступления Украины со своих территорий.

"Украина никогда не подпишет соглашение, признающее, что она потеряла территории, но сможет ли она воспринимать нынешнюю линию фронта как реальность и как отправную точку – это уже другой вопрос. А главный вопрос заключается в том, какие гарантии безопасности могут быть предоставлены стране (Украине) после заключения мирного соглашения. Путин признает, что это – главный вопрос", – добавил он.

Как известно, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

А СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти всё время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.