Президент Словаччини каже, що країна знову здатна захищати свій повітряний простір

Словаччина знову почала захищати свій повітряний простір власними силами після того, як упродовж чотирьох років покладалась у цьому на союзників по НАТО.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив президент Словаччини Петер Пеллегріні, передає "Європейська правда".

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Словаччина вивела з експлуатації застарілі винищувачі МіГ-29 радянського виробництва та передала їх Києву. Після цього союзники по НАТО почали допомагати захищати повітряний простір Словаччини.

"Я вітаю Збройні сили Словацької Республіки, які відсьогодні готові захищати наш повітряний простір власними силами. Це важливий крок на шляху до зміцнення суверенітету, оборонного потенціалу та безпеки всіх громадян Словаччини", – заявив Пеллегріні.

Він виступив із цією заявою в день, коли Словаччина та Чехія відзначають проголошення Чехословаччини у 1918 році.

У 2018 році Словаччина замовила 14 нових винищувачів F-16 Block 70. Американський виробник уже поставив Словаччині десять літаків F-16, а решта чотири залишаються у США, де словацький персонал проходить на них підготовку. Міністерство оборони Словаччини розраховує перевезти ці літаки до кінця 2028 року після завершення підготовки.

У вересні цього року уряд Словаччини схвалив закупівлю ще чотирьох винищувачів F-16.

Міністр оборони Роберт Каліняк уточнив, за даними видання Pravda, що винищувачі F-16 та повітряні сили підключилися до інтегрованої системи ППО НАТО NATINADS і вже забезпечують цілодобову охорону словацького повітряного простору у співпраці з наземною протиповітряною обороною. За його словами, вони перейшли в режим готовності на два місяці раніше, ніж передбачалося.

Раніше поліція Словаччини розслідувала справу про передачу Україні у 2022 році секретної документації щодо зенітно-ракетних комплексів С-300 радянського виробництва.

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду. Згодом це рішення підтвердила і крайова прокуратура в Братиславі.