Президент Словакии говорит, что страна снова может защищать своё воздушное пространство

Словакия вновь начала защищать своё воздушное пространство собственными силами после того, как в течение четырёх лет полагалась в этом на союзников по НАТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Словакии Петер Пеллегрини, передаёт "Европейская правда".

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Словакия вывела из эксплуатации устаревшие истребители МиГ-29 советского производства и передала их Киеву. После этого союзники по НАТО начали помогать защищать воздушное пространство Словакии.

"Я поздравляю Вооруженные силы Словацкой Республики, которые с сегодняшнего дня готовы защищать наше воздушное пространство собственными силами. Это важный шаг на пути к укреплению суверенитета, оборонного потенциала и безопасности всех граждан Словакии", – заявил Пеллегрини.

Он выступил с этим заявлением в день, когда Словакия и Чехия отмечают провозглашение Чехословакии в 1918 году.

В 2018 году Словакия заказала 14 новых истребителей F-16 Block 70. Американский производитель уже поставил Словакии десять самолетов F-16, а остальные четыре остаются в США, где словацкий персонал проходит на них подготовку. Министерство обороны Словакии рассчитывает перевезти эти самолеты до конца 2028 года после завершения подготовки.

В сентябре этого года правительство Словакии одобрило закупку ещё четырёх истребителей F-16.

Министр обороны Роберт Калиняк уточнил, как сообщает издание Pravda, что истребители F-16 и военно-воздушные силы подключились к интегрированной системе ПВО НАТО NATINADS и уже обеспечивают круглосуточную охрану словацкого воздушного пространства в сотрудничестве с наземной противовоздушной обороной. По его словам, они перешли в режим готовности на два месяца раньше, чем предполагалось.

Ранее полиция Словакии расследовала дело о передаче Украине в 2022 году секретной документации по зенитно-ракетным комплексам С-300 советского производства.

В 2024 году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование в отношении бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя в связи с передачей Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

В ноябре 2025 года правоохранительные органы сообщили, что не обнаружили состава преступления в решениях предыдущего правительства. Впоследствии это решение подтвердила и краевая прокуратура в Братиславе.