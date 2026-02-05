У Словаччині розслідують передачу Україні секретних документів щодо системи С-300

Поліція Словаччини розслідує справу про передачу Україні секретної документації щодо зенітно-ракетних комплексів С-300 радянського виробництва у 2022 році.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Aktuality.

Прокуратура Братислави анонсувала розслідування щодо злочину шпигунства. За даними правоохоронців, йдеться про передачу військовому аташе України секретної технічної документації щодо зенітного комплексу С-300 у квітні 2022 року.

Як заявив прокурор Растіслав Ремета, це могло призвести до порушення угоди уряду Словаччини з Росією про взаємний захист секретної інформації.

За його словами, словацька сторона передала цю документацію Україні пізніше, ніж саму систему протиповітряної оборони.

На розслідування відреагував Ярослав Надь, який тоді очолював Міністерство оборони Словаччини. Ексміністр обурився діями прокуратури та заявив, що в перші дні російського вторгнення в Україні ніхто не зважав на вподобання Росії, яка напала на сусідню країну.

"Українці мають документацію щодо С-300, тож, мабуть, ми не будемо тут вирішувати, подобається це агресору чи ні, що Київ на підставі урядового рішення отримав систему разом з відповідними документами", – заявив Надь.

Ексміністр оборони Словаччини вже неодноразово ставав фігурантом розслідувань прокуратури.

У 2024 році стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

У листопаді 2025 року правоохоронці повідомили, що не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони КУБ.

Водночас словацька поліція хотіла затримати ексміністра обороні Ярослава Надя в середині червня, коли він перебував у відпустці в Канаді. Сам він назвав дії правоохоронці "спектаклем".

Це стосувалося розслідування, яке веде Європейська прокуратура, стосується нецільового використання коштів, призначених для військової допомоги Україні. У його межах затримали вісьмох людей, серед яких є співробітники Міністерства оборони.