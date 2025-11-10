У Словаччині закрили справу проти ексміністра оборони через передачу МіГ-29 Україні

Словацькі правоохоронці не знайшли складу злочину в рішеннях попереднього уряду передати Україні радянські винищувачі МіГ-29 та систему протиповітряної оборони КУБ.

Як пише "Європейська правда", про це порталу Aktuality повідомили в прокуратурі Братислави.

Речниця обласної прокуратури Братислави Габріела Ковач сказала, що 30 жовтня було припинене слідство у справі про передання Україні МіГ-29 і системи КУБ на початку повномасштабного російського вторгнення.

За її словами, слідство не змогло довести, що члени тодішнього уряду Словаччини "діяли з метою отримання для себе або інших незаконної вигоди, а також що вони здійснювали свої повноваження всупереч закону або перевищували ці повноваження".

Ковач пояснила, що загалом розслідування стосувалось пʼяти різних кримінальних справ: з них одна була закрила, ще дві – відхилені, бо не йшлось про кримінальний злочин, а у ще двох триває слідство.

Останні дві справи стосуються зловживання коштами, призначеними для військової допомоги Україні (зокрема боєприпасів), та розслідуються Європейською прокуратурою.

У закритому розслідуванні щодо МіГ-29, як відомо, словацька влада публічно звинувачувала колишнього міністра оборони Ярослава Надя та вимагала притягти його до відповідальності.

Читайте також: Покарання за допомогу Україні: що стоїть за справою проти ексголови Міноборони Словаччини.