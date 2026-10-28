Кількість загиблих внаслідок залізничної катастрофи в Іспанії зросла до 64

Щонайменше 64 людини загинули внаслідок зіткнення двох поїздів у іспанській провінції Толедо, яке сталося у середу вранці.

Про це виданню El Pais повідомили в регіональному уряді автономного співтовариства Кастилія-Ла-Манча, пише "Європейська правда".

Наразі відомо про 64 загиблих та 80 поранених, 50 з яких перебувають у важкому стані.

Місцева влада припускає, що число постраждалих внаслідок залізничної катастрофи може зрости, оскільки в понівечених вагонах залишаються заблоковані жертви.

Наразі на місці працюють майже сто членів Військового підрозділу з надзвичайних ситуацій (UME), які надають допомогу потерпілим. До рятувальної операції також залучені гелікоптери.

На місце аварії вирушив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Вранці у середу два потяги Iryo та AVE зіштовхнулися неподалік від міста Урда у провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Залізничне сполучення між Мадридом та Андалусією було тимчасово призупинено, а на станції Аточа та в Севільї відкрито центри підтримки сімей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття Іспанії у зв'язку з катастрофою потягів, яка забрала життя десятків людей.