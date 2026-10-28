Число погибших в железнодорожной катастрофе в Испании возросло до 64

По меньшей мере 64 человека погибли в результате столкновения двух поездов в испанской провинции Толедо, которое произошло в среду утром.

Об этом изданию El Pais сообщили в региональном правительстве автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча, пишет "Европейская правда".

На данный момент известно о 64 погибших и 80 раненых, 50 из которых находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти предполагают, что число пострадавших в результате железнодорожной катастрофы может увеличиться, поскольку в искореженных вагонах остаются заблокированные жертвы.

В настоящее время на месте работают почти сто членов Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям (UME), которые оказывают помощь пострадавшим. К спасательной операции также привлечены вертолеты.

На место аварии отправился премьер-министр Испании Педро Санчес.

Утром в среду два поезда Iryo и AVE столкнулись недалеко от города Урда в провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Железнодорожное сообщение между Мадридом и Андалусией было временно приостановлено, а на станции Аточа и в Севилье открыты центры поддержки семей.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования Испании в связи с катастрофой поездов, унесшей жизни десятков людей.